Винчи совершила выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге

30 января участницы турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 итальянка, хорватка Ана Конюх, француженки, а также представительница Латвиистали участницами выездной акции в Петропавловскую крепость. Винчи сделала полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. После этого итальянская теннисистка поделилась своими эмоциями.«Это было очень круто. Конечно же, я стреляла впервые в жизни из пушки. Я немного боялась, но спасибо моей переводчице, которая поддержала меня и всё объяснила. Выстрел был потрясающий. Незабываемый момент для меня, я очень счастлива. Совершать выстрел было не очень тяжело, но было страшно. Теперь я немного из Санкт-Петербурга. Я выиграла здесь турнир в прошлом году, а сегодня совершила выстрел», — передаёт слова Винчи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.