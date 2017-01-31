Винчи: сейчас я себя чувствую гораздо более счастливой, чем пять минут назад

Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy итальянка Роберта Винчи поделилась впечатлениями после непростой победы в первом круге над венгеркой Тимей Бабош со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
«Сейчас я себя чувствую гораздо более счастливой, чем пять минут назад. На самом деле это был очень-очень трудный матч, очень сложная соперница. Она всегда подаёт очень мощно, плоскими ударами, мне пришлось потратить немало времени, чтобы приспособиться к её манере игры. В конце концов мне удалось это сделать, и я рада, что победила, потому что мне очень нравится этот турнир, очень нравится публика. И я счастлива, хотя матчи первого круга всегда очень сложные», — передаёт слова Винчи корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.