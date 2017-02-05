Бублик: после Australian Open моя жизнь сильно изменилась

Представитель Казахстана Александр Бублик посетил финалы женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy и рассказал журналистам о смене гражданства.
«Решил вернуться на несколько дней домой в Петербург, и меня пригласили посмотреть финал женского турнира. Пригласила моя хорошая подруга Кристина Младенович. Ни за кого болеть не буду, пришёл просто посмотреть теннис.
После Australian Open моя жизнь сильно изменилась, больше внимания со стороны болельщиков и журналистов стало. Много чего изменилось. Федерация Казахстана активно поддерживает те успехи, которых я достиг в этом году. Они случились благодаря прекрасной предсезонной подготовки, с которой помогли мне казахстанцы. Через неделю улетаю в Мексику на турнир ATP.
В Петербурге организаторы турнира на меня не обиделись из-за смены гражданства, вроде бы всё хорошо. Я и остался петербуржцем, я жил здесь 20 лет и продолжаю жить. Очень хотел бы выступить на мужском турнире в родном городе в сентябре», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.