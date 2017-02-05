Младенович: эта победа должна помочь всей моей карьере

Француженка Кристина Младенович, победившая в финале St. Petersburg Ladies Trophy представляющую Казахстан Юлию Путинцеву, прокомментировала свой успех.
«У нас обеих была тяжёлая неделя, сложные матчи, но самым напряжённым, конечно, получился сегодняшний. Это была тяжёлая битва, эмоционально и физически, мы обе отдали всё, что у нас было. Игра проходила словно на качелях. Временами я играла очень качественно, но скрыть эмоции невозможно, они били через край.
Для меня было особенно важно победить, потому что до этого я трижды проигрывала в финалах. Хочу отметить, что Юлия продолжала бороться до самого конца, не отдала мне ни одного очка просто так. Мне приходилось выигрывать всё самой. Психологически было очень тяжело. Я вела во втором сете, но не смогла его «закрыть», она вернулась в игру. Но я очень горда тем, что смогла удержать нервы под контролем и продолжила бороться. Выиграть этот матч в трёх сетах очень здорово, это должно помочь мне и в рамках всей моей карьеры.
Что касается обещания выучить русский язык на церемонии награждения, то я люблю много говорить и ставить себя своими словами в неловкое положение. Потому что теперь мне действительно придётся выучить русский к следующему моему приезду сюда. По поводу моих учителей особых беспокойств нет – я хорошо общаюсь со многими русскоговорящими игроками. Это и Дарья Гаврилова, Даша Касаткина, Веснина, Макарова, Павлюченкова, Путинцева, Александр Зверев, Александр Бублик сюда приезжал на этой неделе. Год пролетит быстро.», — передаёт слова Младенович специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.