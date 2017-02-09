Янович: приятно наконец вернуться в тур

Поляк Ежи Янович поделился впечатлениями после победы над израильтянином Дуди Селой в первом круге турнира в Софии со счётом 6:4, 6:4 и оценил своего следующего соперника — болгарина Григора Димитрова.
«Я долгое время не играл из-за травм. У меня были большие проблемы с коленом. Приятно наконец вернуться в тур. Конечно, впереди большой путь, но победить сегодня было приятно.
Мы с Григором часто встречались на юниорском уровне и всегда устраивали настоящие сражения на корте. Думаю, предстоящий матч будет очень интересным», — цитирует Яновича официальный сайт тура.