Кирьос: никакой дисквалификации для Шаповалова? Это слишком хорошо

Австралиец Ник Кирьос в своём «твиттере» прокомментировал решение Международной федерации тенниса оштрафовать на $ 7000 канадца Дениса Шаповалова, который в пятом матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании на эмоциях попал мячом в глаз главному судье матча Арно Габа.
«Ха-ха, никакой дисквалификации? Это слишком хорошо», — написал Кирьос.
Позднее Кирьос этот «твит» удалил.
Посмотреть скриншот записи Ника можно, перейдя по ссылке: http://www.tennisworldusa.org/news/news/Tennis_Stories/40515/nick-kyrgios-criticizes-denis-shapovalov-on-twitter/