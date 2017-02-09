Цонга вышел в 1/4 финала Монпелье и может сыграть с Медведевым

Француз Жо-Вильфрид Цонга уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. В своём стартовом матче Цонга разгромил другого француза, Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:1, 6:2. Жо-Вильфрид 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не дал сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Сам Цонга реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Пьера-Юга 2 эйса и 3 двойные. Матч длился всего 45 минут.
Следующий соперник Цонги определяется в поединке россиянина Даниила Медведева и испанца Фернандо Вердаско, за ходом которого вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции.