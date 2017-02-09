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Цонга вышел в 1/4 финала Монпелье и может сыграть с Медведевым

9 февраля 2017, четверг. 22:51. Теннис
Француз Жо-Вильфрид Цонга уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. В своём стартовом матче Цонга разгромил другого француза, Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:1, 6:2. Жо-Вильфрид 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не дал сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Сам Цонга реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Пьера-Юга 2 эйса и 3 двойные. Матч длился всего 45 минут.

Следующий соперник Цонги определяется в поединке россиянина Даниила Медведева и испанца Фернандо Вердаско, за ходом которого вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции.

Монпелье 2017 . 2-й круг
09 февраля 2017 года, четверг. 21:10 МСК
Пьер-Юг
Эрбер
Жо-Вильфрид
Цонга
1:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев Жо-Вильфрид Цонга Фернандо Вердаско
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