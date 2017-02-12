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175 лет назад
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Сборная Беларуси впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Федерации
12 февраля 2017, воскресенье. 14:51.
Теннис
Белоруска
Арина Соболенко
в четвёртом поединке четвертьфинального матча Мировой группы
Кубка Федерации
со сборной Нидерландов в Минске переиграла
Михаэллу Крайчек
со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Таким образом, белорусская команда победила оппоненток со счётом 3-1 и впервые в истории вышла в полуфинал соревнований.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Кубок Федерации
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Новости. Теннис
12 февраля 2017, воскресенье
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