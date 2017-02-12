Вихлянцева принесла победу России в матче Кубка Федерации с Тайванем

Россиянка Наталья Вихлянцева в двух сетах разгромила Ли Ясюань в четвёртом поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 58 минут. Вихлянцева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Ли Ясюань 5 двойных ошибок и два брейка.
Победа Вихлянцевой принесла сборной России третье очко в матче с Тайванем, счёт стал 3-1. Россия вышла в плей-офф Мировой группы. Соперник станет известен после жеребьёвки, которая состоится 14 февраля. Это будет одна из 7 команд (победители второй Мировой группы и проигравшие в первом раунде Мировой группы — 2017). Во время жеребьёвки Россия будет в числе «сеяных» команд. Очередной матч сборной России — 22-23 апреля.