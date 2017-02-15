Цонга: играть с Циципасом было непросто, так как я вообще ничего о нём не знал

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Роттердаме над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
«Несмотря на то что я проиграл гейм на своей подаче в концовке, я играл отлично. Я остался доволен своими действиями на корте. Надеюсь, с каждым днём буду становиться сильнее. Играть с Циципасом было непросто, так как я вообще ничего о нём не знал. В туре не так часто бывают случаи, чтобы ты вообще ранее ни разу не видел своего соперника. Поначалу я не знал, как нужно играть и чего ожидать», — цитирует Цонгу официальный сайт тура.