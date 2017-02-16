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175 лет назад 2016
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Цибулкова: попробовала новую тактику в матче со Стосур, и она сработала

16 февраля 2017, четверг. 22:41. Теннис
Словачка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над австралийкой Самантой Стосур со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Дохе.

«Это был очень равный и упорный матч. Саманта действительно боролась за каждое очко. Судьбу встречи решили несколько розыгрышей, которые могла завершиться и иначе. Конечно, условия игры здесь очень тяжёлые из-за дождя, но я рада, что пока мне везёт.

Я никогда раньше не побеждала Саманту, так что на этот матч избрала новую тактику, и она сработала», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова Саманта Стосур
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