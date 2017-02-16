Цибулкова: попробовала новую тактику в матче со Стосур, и она сработала

Словачка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над австралийкой Самантой Стосур со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Дохе.
«Это был очень равный и упорный матч. Саманта действительно боролась за каждое очко. Судьбу встречи решили несколько розыгрышей, которые могла завершиться и иначе. Конечно, условия игры здесь очень тяжёлые из-за дождя, но я рада, что пока мне везёт.
Я никогда раньше не побеждала Саманту, так что на этот матч избрала новую тактику, и она сработала», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WТА.