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Бушар: будет ли у нас ещё одно свидание с Гёрке? Конечно

17 февраля 2017, пятница. 14:08. Теннис
Канадская теннисистка Эжени Бушар, встретившаяся с 20-летним студентом Джоном Гёрке, которому проспорила свидание во время Супербоула-2017, призналась, что согласилась и на второе свидание с ним.

«Свидание прошло прекрасно. Джон оказался нормальным парнем. Он заехал за мной в гостиницу, как джентльмен, сделал мне небольшой подарок. Мы насладились матчем НБА вместе, сидя в первом ряду. Он нормальный болельщик. Будет ли у нас ещё одно свидание с ним? Конечно», — цитирует Бушар TMZ.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
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Эжени Бушар
Новости. Теннис
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