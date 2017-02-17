Бушар: будет ли у нас ещё одно свидание с Гёрке? Конечно
17 февраля 2017, пятница. 14:08.
Теннис
Канадская теннисистка Эжени Бушар
, встретившаяся с 20-летним студентом Джоном Гёрке
, которому проспорила свидание во время Супербоула-2017, призналась, что согласилась и на второе свидание с ним.
«Свидание прошло прекрасно. Джон оказался нормальным парнем. Он заехал за мной в гостиницу, как джентльмен, сделал мне небольшой подарок. Мы насладились матчем НБА вместе, сидя в первом ряду. Он нормальный болельщик. Будет ли у нас ещё одно свидание с ним? Конечно», — цитирует Бушар TMZ.