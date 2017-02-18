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175 лет назад 2016
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Цонга: последние пару месяцев чувствую себя прекрасно

18 февраля 2017, суббота. 09:58. Теннис
Француз Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от победы над хорватом Марином Чиличем со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:5) в четвертьфинале полуфинала в Роттердаме.

«Я очень доволен победой, а главное, тем, что показывал очень хороший теннис с самого начала и до конца. Я чувствую себя прекрасно в течение последних пары месяцев, включая четвертьфинал Australian Open. Марин отличный теннисист и играть с ним всегда очень тяжело.

Что касается предстоящего поединка с Бердыхом, то он очень стабилен. У него практически нет слабых мест. Томаш стремится использовать весь корт и мало ошибается. Лучшая тактика — показать свой лучший теннис», — передаёт слова Цонги корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жо-Вильфрид Цонга Марин Чилич
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