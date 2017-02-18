Бердых: моя цель — прибавлять от матча к матчу, и пока это получается

Чех Томаш Бердых после победы над словаком Мартином Клижаном со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале турнира в Роттердаме признался, что удовлетворён своей игрой.
«Матч с Мартином стал для меня лучшим на этом турнире. Я поставил перед собой цель — прибавлять от встречи к встрече. Я рад, что пока это получается. Здорово снова быть в полуфинале турнира в Роттердаме. Понимание того, что ты можешь хорошо играть на этом корте, придаёт уверенности.
Что касается полуфинала с Цонгой, то чрезвычайно важное значение будет иметь моя собственная игра. Я должен сразу завладеть инициативой и начать диктовать ход розыгрышей. Мне нужно быть сосредоточенным с первого розыгрыша», — передаёт слова Бердыха корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.