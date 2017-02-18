Кукушкин: рад, что спустя несколько лет вновь вышел в полуфинал турнира АТР

Казахстанец Михаил Кукушкин прокомментировал победу над американцем Стивеном Джонсоном со счётом 6:0, 6:4 в четвертьфинале турнира в Мемфисе.
«Для меня много значит возвращение на корт, и возможность играть в хороший теннис. Уже прошло несколько лет с моего последнего полуфинала на турнирах АТР, поэтому я очень рад тому, как складывается для меня эта неделя. Я играл довольно неплохо здесь два года кряду, так что местные условия здорово подходят мне», — приводит слова Кукушкина официальный сайт АТР.