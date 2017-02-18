Спирс и Среботник выиграли финал турнира в Дохе в парном разряде
18 февраля 2017, суббота. 17:56.
Теннис
Американка Эбигейл Спирс
и словенка Катарина Среботник
, посеянные под четвёртым номером, в двух сетах выиграли финальный матч на турнире в Дохе
у украинки Ольги Савчук
и Ярославы Шведовой
из Казахстана со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Теннисистки провели на корте полтора часа. Победительницы три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету проигравших один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованых брейка.