Гоффен: в Роттердаме испытал много положительных эмоций

Бельгиец Давид Гоффен оценил игру на турнире в Роттердаме, в финале которого уступил французу Жо-Вильфриду Цонге в трёх партиях.
«В целом была отличная неделя. Я испытал много положительных эмоций и выиграл много матчей. Сегодня я был немного уставшим. Мне удалось очень хорошо начать финал, но в концовке Жо играл лучше меня, особенно в третьем сете. Конечно, меня расстроило поражение, но в целом я провёл хороший турнир. К тому же в понедельник я дебютирую в топ-10», — цитирует Гоффена официальный сайт ATP.