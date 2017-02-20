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Гоффен: в Роттердаме испытал много положительных эмоций

20 февраля 2017, понедельник. 00:38. Теннис
Бельгиец Давид Гоффен оценил игру на турнире в Роттердаме, в финале которого уступил французу Жо-Вильфриду Цонге в трёх партиях.

«В целом была отличная неделя. Я испытал много положительных эмоций и выиграл много матчей. Сегодня я был немного уставшим. Мне удалось очень хорошо начать финал, но в концовке Жо играл лучше меня, особенно в третьем сете. Конечно, меня расстроило поражение, но в целом я провёл хороший турнир. К тому же в понедельник я дебютирую в топ-10», — цитирует Гоффена официальный сайт ATP.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Жо-Вильфрид Цонга
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