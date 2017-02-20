Стосур: сейчас я больше уверена в своей игре

Австралийка Саманта Стосур поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Дубае над китаянкой Чжан Кайлинь со счётом 6:3, 6:3.
«Условия были довольно непростыми. На корте было ветрено, не так, как в Дохе. Там всё было гораздо медленнее и тяжелее. Я очень рада, что смогла пройти во второй круг. Я сейчас больше уверена в своей игре. Победы в матчах всегда помогают. Долгое время мне удавалось выполнять отличные удары, но затем начались проблемы с плечом. Кажется, я справилась с этой преградой и вновь нахожусь на правильном пути», — цитирует Стосур официальный сайт тура.