Блэйк: если кто-то и может победить время, то это Федерер

Известный американский теннисист Джеймс Блэйк, обладатель Кубка Дэвиса-2007, прокомментировал выступление Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на Australian Open.
«Говорят, что время побеждает всех. Но если кто-то и может одержать над ним верх, то это Роджер. А Рафа… Я очень рад, что никогда не играл с ним на грунте!
То, что сделал каждый из них, примечательно по-своему. Роджер выигрывает турнир „Большого шлема“ в 35 лет, Рафа играет так здорово, несмотря на все травмы. Он был в трёх геймах от того, чтобы снова стать чемпионом турнира „Большого шлема“. Они — два лучших игрока всех времён, выступающие в одну и ту же эру. Конечно, они установили очень высокую планку для всех остальных», — приводит слова Блэйка официальный сайт Чемпионского тура ATP..