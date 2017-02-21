Шварцман вышел во второй круг в Рио-де-Жанейро, Куэвас выбыл

Уругваец(3) уступил на старте турнира в Рио-де-Жанейро бельгийцу Артуру де Грефу (Q) — 3:6, 6:3, 5:7. Поединок длился 2 часа 15 минут. Следующим соперником де Грефа будет аргентинец Николас Киккер (Q), который на старте турнира обыграл итальянца Марко Чеккинато (Q) — 7:5, 6:0.Также во второй круг турнира пробился аргентинец. В матче первого раунда он обыграл соотечественника Ренсо Оливо — 6:2, 3:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 22 минуты, и за это время Шварцман подал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. За выход в четвертьфинал Диего сыграет с победителем пары Паоло Лоренци (Италия, 7) — Федерико Дельбонис.Во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро также пробились серб Душан Лайович и норвежец Каспер Рууд (WC).