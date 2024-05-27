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Зверев — Надаль: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2024

Зверев — Надаль: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2024
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В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

14-кратный чемпион турнира испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче первого круга сыграет с олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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