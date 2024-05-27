«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 27 мая

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В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей с участием российских теннисисток 27 мая

Женщины. Первый круг:

Людмила Самсонова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — не ранее 12:00 мск;

Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — не ранее 12:00 мск;

Анна Калинская (Россия) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 13:30 мск;

Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия) — не ранее 13:30 мск;

Кори Гауфф (США) — Юлия Авдеева (Россия) — не ранее 15:00 мск;

Панна Удварди (Венгрия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 15:00 мск.

«Ролан Гаррос» — 2024. Другие наиболее заметные матчи 27 мая

Женщины. Первый круг: