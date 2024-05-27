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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 27 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 27 мая
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В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей с участием российских теннисисток 27 мая
Женщины. Первый круг:

  • Людмила Самсонова (Россия) —  Магда Линетт (Польша) — не ранее 12:00 мск;
  • Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова  (Россия) — не ранее 12:00 мск;
  • Анна Калинская  (Россия) — Клара Бюрель (Франция) — не ранее 13:30 мск;
  • Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия) — не ранее 13:30 мск;
  • Кори Гауфф (США) — Юлия Авдеева (Россия) — не ранее 15:00 мск;
  • Панна Удварди (Венгрия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 15:00 мск.

«Ролан Гаррос» — 2024. Другие наиболее заметные матчи 27 мая
Женщины. Первый круг:

  • Даниэль Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США) — не ранее 13:30 мск;
  • Ангелина Калинина (Украина) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — не ранее 13:30 мск;
  • Ига Свёнтек (Польша) — Леолия Жанжан (Франция) — не ранее 14:30 мск;
  • Мария Саккари (Греция) — Варвара Грачёва (Франция) — не ранее 15:00 мск;
  • Элина Свитолина (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия) — не ранее 16:40 мск.
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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