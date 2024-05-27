«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 27 мая

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. Из российских теннисистов во второй день соревнований сыграют 82-я ракетка мира Аслан Карацев, 18-я ракетка Карен Хачанов, 56-я ракетка Павел Котов, 42-я ракетка Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, расположившийся на пятой строчке рейтинга.
Также борьбу на турнире начнут в этот день третий номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и девятая ракетка мира Стефанос Циципас. Главным матчем дня станет противостояние четвёртой ракетки Александра Зверева и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 27 мая
Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей по мск:
12:00
Бен Шелтон (США, 15) — Юго Гастон (Франция)
Йосихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Квон Сон У (Южная Корея, SR)
Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия)
Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 2)
Макс Пёрселл (Австралия) — Генри Сквайр (Германия, Q)
13:30
Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфман (Германия)
Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия)
Маттео Арнальди (Италия) — Артюр Фис (Франция, 29)
Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция, 9)
Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия)
Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США)
Густаво Эйде (Бразилия, Q) — Себастьян Баэс (Аргентина, 20)
15:00
Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Люка Ван Аш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, SR)
Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия)
Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 25)
Филип Мисолич (Австрия, Q) — Отто Виртанен (Финляндия, LL)
16:00
Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, SR)
16:30
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Лоренцо Музетти (Италия, 30)
Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия)
Педро Качин (Аргентина) — Томми Пол (США, 14)
Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5)
21:15
Гаэль Монфис (Франция) — Тьяго Уайлд (Бразилия)
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