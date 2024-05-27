«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 27 мая

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. Из российских теннисистов во второй день соревнований сыграют 82-я ракетка мира Аслан Карацев, 18-я ракетка Карен Хачанов, 56-я ракетка Павел Котов, 42-я ракетка Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, расположившийся на пятой строчке рейтинга.

Также борьбу на турнире начнут в этот день третий номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и девятая ракетка мира Стефанос Циципас. Главным матчем дня станет противостояние четвёртой ракетки Александра Зверева и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 27 мая

Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей по мск:

12:00

Бен Шелтон (США, 15) — Юго Гастон (Франция)

Йосихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Квон Сон У (Южная Корея, SR)

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия)

Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 2)

Макс Пёрселл (Австралия) — Генри Сквайр (Германия, Q)

13:30

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфман (Германия)

Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия)

Маттео Арнальди (Италия) — Артюр Фис (Франция, 29)

Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция, 9)

Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия)

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США)

Густаво Эйде (Бразилия, Q) — Себастьян Баэс (Аргентина, 20)

15:00

Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Люка Ван Аш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, SR)

Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия)

Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 25)

Филип Мисолич (Австрия, Q) — Отто Виртанен (Финляндия, LL)

16:00

Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, SR)

16:30

Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Лоренцо Музетти (Италия, 30)

Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия)

Педро Качин (Аргентина) — Томми Пол (США, 14)

Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5)

21:15

Гаэль Монфис (Франция) — Тьяго Уайлд (Бразилия)

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