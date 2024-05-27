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Самсонова — Линетт: во сколько начало, где смотреть матч первого круга «Ролан Гаррос»

Самсонова — Линетт: во сколько начало, где смотреть матч первого круга «Ролан Гаррос»
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27 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит второй в 2024 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису — 2024. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
46
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова сыграет в матче первого круга с теннисисткой Магдой Линетт из Польши. Встреча Самсонова — Линетт пройдёт на корте номер 9 и начнётся в 12:00 мск.

Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
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