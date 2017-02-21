Мугуруса: ещё на турнире в Дохе почувствовала боль в левом ахилле

Испанка Гарбинье Мугуруса, отказавшаяся от продолжения матча второго круга турнира в Дубае с украинкой Катериной Бондаренко при счёте 1:4 в первом сете, объяснила своё решение.
«В Дохе из-за трудных погодных условий многим, включая мне, приходилось играть по два матча в день. После второго матча я вернулась в раздевалку и почувствовала боль в левом ахилле. На следующее утро боль усилилась. Я тренировалась, но боль не отступала. Мне было трудно подавать и двигаться из стороны в сторону на корте.
Сейчас я сделаю МРТ, после которого станет известно, сколько мне придётся пропустить. Я не думаю, что там что-то серьёзное, но в любом случае это беспокоит и мешает показывать свой теннис», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.