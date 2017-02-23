Сок и Джонсон поспорят за путёвку в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Американцы(3) и(5) вышли в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. Сок во втором раунде разобрался с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом — 6:4, 6:1. Эта встреча продлилась 80 минут. Сок подал навылет 4 раза, допустил 3 двойные ошибки и использовал все 4 брейк-пойнта.Джонсон во втором круге так же уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку — 6:4, 6:1. Поединок продолжался 68 минут. На счету Джонсона 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.За место в полуфинале Сок и Джонсон поспорят в очном поединке.