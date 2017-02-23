Кербер: на прошлой неделе я приболела, а сейчас вновь могу наслаждаться игрой

Первая ракетка турнира в Дубае немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу в третьем круге над Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:2, 6:3 и оценила следующую соперницу — хорватку Ану Конюх.
«Играть с Моникой нелегко. Знаю, что мы провели отличный матч в Рио-де-Жанейро и она заслужила победу. В той игре она действовала невероятно. Сегодня я осталась довольна своей игрой. Я старалась концентрироваться на себе и играть в свой теннис. Очень рада, что прошла в следующий круг. Сегодня я не очень много думала о нашей встрече в финале Игр, так как это был совершенно другой поединок. Это новый матч, новый вызов для меня. Я больше думаю о том, что происходит сегодня, а не оглядываюсь назад.
Я старалась не терять концентрации, подавать и двигаться так хорошо, как могла. Я никогда особо хорошо здесь не играла. Думаю, в этом году ситуация изменилась. Я отлично себя чувствую на корте и с нетерпением жду четвертьфинала.
На прошлой неделе я немного приболела. Поэтому так рада, что вновь смогла найти свой ритм. Я вновь могу наслаждаться игрой. Не знала, как буду чувствовать себя на корте после прошедшей недели, поэтому ощущения были немного другими. Хотя в последние недели и месяцы я отлично тренировалась. Важно было перенести это всё на игру.
Конюх сейчас играет отлично. Мы уже встречались несколько раз. Я знаю, что мне вновь будет нелегко, но, думаю, я готова выйти на корт и победить. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом и сосредоточена на том, что нужно показывать хороший теннис», — цитирует Кербер официальный сайт тура.