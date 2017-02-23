Свитолина: в концовке старалась бороться за каждый мяч, поэтому и победила

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Дубае над американкой Кристиной Макхэйл со счётом 4:6, 6:4, 6:3. В четвертьфинале 22-летняя уроженка Одессы сыграет с американкой Лорен Дэвис.
«Это было очень нелегко в психологическом плане. В первом сете я теряла концентрацию. В концовке старалась бороться за каждый мяч. Думаю, именно поэтому и победила.
Что касается матча с Дэвис, то мы уже встречались пару раз. В любом случае в четвертьфинале просто не бывает», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.