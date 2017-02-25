На старте турнира в Сан-Паулу Карреньо-Буста сыграет с Себальосом либо Соузой

В Сан-Паулу (Бразилия) состоялась жеребьёвка турнира серии ATP 250, который пройдёт на харде с 27 февраля по 5 марта. Лидером посева стал испанец Пабло Карреньо-Буста, на этой неделе уже вышедший в полуфинал турнира серии «500» в Рио-де-Жанейро. Там Пабло сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который также выступит в Сан-Паулу благодаря правилу special exempt, позволяющему участникам полуфиналов пройти в основную сетку турнира следующей недели, на который они не попадали напрямую по своему рейтингу на момент закрытия приёма заявок. Рууд встретится с японцем Якирой Сантилланом, получившим wild card. Карреньо-Буста в стартовом матче сыграет либо с аргентинцем Орасио Себальосом, либо с бразильцем Жоау Соузой — также обладателем wild card.
В первую четвёрку посева вошли также испанец Альберт Рамос, уругваец Пабло Куэвас и португалец Жоау Соуза. Все они без игры прошли во второй раунд турнира…
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:
Основная сетка турнира в Сан-Паулу.