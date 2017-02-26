Цонга: хочу, чтобы Пуи победил в Марселе, но не в этот раз

Француз Жо-Вильфрид Цонга, переигравший в полуфинале турнира в Марселе австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, поделился ожиданиями от финала со своим соотечественником Люкой Пуи.
«Люка играет очень хорошо и постоянно прибавляет. Думаю, он со своей командой проделывает огромную работу, что помогает его карьере двигаться в правильном направлении. Он уже в топ-20, и в сентябре выиграл турнир в Меце. Я хочу, чтобы он стал победителем турнира в Марселе, но не в этот раз. Я отдам все силы борьбе, чтобы одолеть его и завоевать трофей», — приводит слова Цонги We love tennis.