Сок: я ощущал бы больше радости, если бы добыл титул на корте

Американец Джек Сок прокомментировал свою победу на турнире в Делрэй-Бич . Его соперник по финалу, канадец Милош Раонич , снялся с соревнований из-за травмы задней мышцы бедра.
«Очень жаль, что турнир так завершился для Милоша. Надеюсь, он быстро восстановится. У нас было немало отличных сражений, и я с нетерпением ждал нового испытания. Я ощущал бы больше радости, если бы добыл победу на корте, но с другой стороны, титул есть титул.
Впереди нас ждёт немало крупных турниров. Если ты пытаешься играть через боль, то можешь сделать только хуже. Несколько лет назад я сам перенёс операцию. Я играл на пять недель больше, чем нужно было, и в итоге получил разрыв мышцы.
Каждую неделю я стараюсь выиграть турнир. Думаю, в теннисном плане, а также физически и психологически я готов войти в топ-10. Моя игра говорит сама за себя. Нужно продолжать делать правильные вещи, чтобы двигаться вперёд», — цитирует Сока официальный сайт тура.