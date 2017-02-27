Раонич: мне очень обидно, ведь я был всего в одном матче от титула

Канадец Милош Раонич прокомментировал своё решение сняться с турнира в Делрэй-Бич из-за травмы. В финале он должен был сыграть с американцем Джеком Соком.
«Я думал, что дело в небольшом надрыве, но утром я вообще не мог ходить. На протяжении двух часов я проходил терапевтические процедуры, но никакого прогресса не наблюдалось. Мы решили, что я получил разрыв мышцы задней поверхности бедра. Я расстроен по многим причинам. Мне не везёт с травмами, хотя я стараюсь делать всё, чтобы их избежать. На трёх турнирах подряд я получал мышечные травмы. Мне очень обидно, ведь я был всего в одном матче от титула. Это принять нелегко», — цитирует Раонича официальный сайт тура.