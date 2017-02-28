Томпсон победил Ф. Лопеса, Эскобедо — Козлова на турнире в Акапулько

Австралиец Джордан Томпсон (LL) вышел во второй круг турнира в Акапулько, одолев испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 15 минут. Джордан 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Фелисьяно 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Томпсон поспорит с победителем матча Джек Сок (США, 7) — Йосихито Нисиока (Япония, Q).
Американец Эрнесто Эскобедо (WC) победил своего соотечественника Стефана Козлова (Q) со счётом 6:1, 2:6, 6:0 и сыграет с ещё одним американцем Стивом Джонсоном.