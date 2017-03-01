Тим обыграл Симона, Сок уступил Нисиоке в первом круге в Акапулько

Австриец(4) успешно преодолел барьер первого раунда на турнире в Акапулько, обыграв француза— 7:6 (9:7), 6:3.Поединок продолжался 1 час 47 минут. На счету Тима 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Симон подал навылет 3 раза, совершил 1 двойную ошибку и упустил 8 брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Тим сразится с ещё одним французом Адрианом Маннарино.Во второй круг турнира также пробился японец(Q), который в первом раунде одолел американца(7) — 3:6, 6:2, 6:1. Эта встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Следующим соперником Нисиоки будет австралиец Джордан Томпсон (LL).