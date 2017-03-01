Маррей: игроки, дисквалифицированные за допинг, не должны получать «уайлд-кард»

Британец Энди Маррей заявил, что игрокам, которые отбывают дисквалификацию за допинг, не стоит предоставлять «уайлд-кард». 1 марта стало известно, что организаторы турнира в Риме предоставили «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Также бывшая первая ракетка мира получила «уайлд-кард» на турниры в Штутгарте и Мадриде.
«Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением. Но большинство организаторов делают то, что, по их мнению, приносит наибольшую пользу их турнирам. Если они считают, что громкие имена помогут продать больше билетов, то поступают именно так.
У Шараповой есть возможность постараться улучшить своё положение в рейтинге. Потенциально она в „уайлд-кард“ не нуждается. Но если у неё не получится, то тому же Уимблдону придётся принимать решение самостоятельно. Уверен, они будут долго думать о том, как люди отнесутся к этой ситуации. В итоге они примут правильное решение», — цитирует Маррея The Times.