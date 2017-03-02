Дьяченко: Донской провёл лучший матч в жизни и заслуженно победил Федерера

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о своих впечатлениях от победы Евгения Донского над Роджером Федерером со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Дубае.
«Женя — огромный молодец! Он боролся до конца и отыгрался с практически невозможного счёта в мужском теннисе. Сотворил настоящую сенсацию, ведь Федерер только что триумфально выиграл Australian Open.
Не считаю победу Донского случайностью, он заслуженно выиграл, приложив к этому огромные силы. Это была равная борьба и просто трудовой матч. Евгений играл на равных с Роджером.
Игра Евгения сегодня была на высоте. Это его лучший матч в жизни. Федерер упустил очень много шансов в этой встрече. Он просто потерял психологический контроль над матчем. Донской почувствовал это и великолепно воспользовался ситуацией.
Жене могу пожелать на таком эмоциональном подъёме только новых побед. От Донского стоит ждать новых ярких матчей, ведь он подошёл к турниру в наилучшей форме. Пусть это будет не только победа над Федерером, но и выход в финал или победа во всём турнире», — сказала Дьяченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.