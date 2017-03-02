Гьюдичелли: приглашение Шараповой на РГ может негативно сказаться на имидже ФТФ

Новый президент федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли сообщил, что решение о предоставлении «уайлд кард» на «Ролан Гаррос» россиянке Марии Шараповой пока не принято. Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.
При этом Бернар предположил, что приглашение Шараповой на турнир может негативно сказаться на репутации федерации и подорвать её антидопинговые усилия. Журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере» сообщил, что Гьюдичелли сказал: «Энди прав».
Ранее британец Энди Маррей выразил мнение, что игрокам, которые отбывают дисквалификацию за допинг, не стоит предоставлять «уайлд кард».