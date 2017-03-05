Куэвас: выступление в Сан-Паулу поможет вернуть уверенность в себе

Уругваец Пабло Куэвас поделился впечатлениями от своего выступления на турнире в Сан-Паулу, где в финале он поспорит за третий титул кряду на этих соревнованиях с испанцем Альбертом Рамосом.
«Конечно, это самый успешный турнир для меня. Но в этом году ситуация изменилась, так как я плохо начал сезон и приехал сюда, выиграв лишь один матч. Успешная игра в Сан-Паулу и выход в финал помогут мне вновь обрести уверенность.
Очень приятно, когда тебя поддерживают бразильские болельщики, особенно когда ты из маленькой страны с небольшим населением. А бразильцев много по всему миру. Я наслаждаюсь игрой здесь и очень благодарен зрителям», — приводит слова Куэваса официальный сайт турнира.