Куэвас стал победителем турнира в Сан-Паулу, обыграв Рамоса

Уругвайский теннисиств финальном матче турнира в Сан-Паулу (Бразилия) добился волевой победы надиз Испании, выиграв со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.Это шестой в карьере и первый в сезоне титул Куэваса. Уругваец в третий раз победил на соревнованиях в Сан-Паулу. Ранее он выигрывал турнир в 2015 и 2016 годах.