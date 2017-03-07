Куэвас: наверное, не нужно было так подавать на матчболе, но я сделал это

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас поделился эмоциями после победы в финальном матче турнира в Сан-Паулу над испанцем Альбертом Рамосом со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.
«Я совершил много двойных ошибок. Когда я готовился к выполнению второй подачи на матчболе, то понимал, что есть большая вероятность ещё одной двойной ошибки. Я решил направить мяч без подброса. Наверное, мне не стоило так делать. Но и ещё одну двойную ошибку допускать было нельзя. Тогда я просто перестал думать и выполнил подачу.
Ощущения от победы не такие, как в предыдущие годы. Я не очень хорошо стартовал на турнире. Пришлось переломить ход нескольких матчей, в частности, в четвертьфинале. В финале игра была остановлена, когда я проиграл первый сет. Но я был достаточно силён, чтобы изменить ход встречи и завоевать третий титул здесь», — цитирует Куэваса официальный сайт тура.
Видео подачи Куэваса на матчболе доступно на YouTube