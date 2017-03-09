Маррей сыграет в паре с Эвансом, Джокович — с Троицки на турнире в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка мужского турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Первый номер посева получили французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. В первом круге они сыграют с американцами Джоном Иснером и Джеком Соком.
Сербская пара Новак Джокович / Виктор Троицки сразится с индийцем Роханом Бопанной и уругвайцем Пабло Куэвасом. Испанец Рафаэль Надаль и австралиец Бернард Томич встретятся с испанцем Пабло Карреньо-Бустой и португальцем Жоау Соузой. Британец Энди Маррей в паре со своим соотечественником Даниэлем Эвансом сыграет с испанцами Фелисьяно и Марком Лопесом (5).