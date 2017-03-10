Хачанов: в матче с Робредо мне нужно было сохранять концентрацию на 100%

Россиянин Карен Хачанов поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе над испанцем Томми Робредо со счётом 6:1, 7:5.
«Ощущения прекрасные. Я впервые выступаю в Индиан-Уэллсе. Я много слышал об этом турнире и очень рад, что мне удалось пробиться во второй круг. Сегодня мне нужно было сразу быть готовым к игре, сохранять концентрацию на 100% и играть в свой теннис. Это крупный турнир, но я даже не думал об этом. Это мой первый „Мастерс-1000“. Я постепенно преодолеваю уровень за уровнем», — цитирует Хачанова официальный сайт тура.