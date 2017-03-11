Первак: Цибулкова сказала, что этот сезон может стать для неё последним

Российская теннисисткапрокомментировала прогресс пятой ракетки мира словачкии рассказала о её предсезонной подготовке.«Прошлый сезон стал для Доми самым успешным на сегодняшний день в карьере, и мне было интересно узнать её ощущения, мысли и о том, как она готовилась к новому сезону. Я искренне считаю, что Доминика – одна из немногих, кто по-настоящему любит теннис и при этом наслаждается жизнью за пределами корта. Она всегда улыбчива, доброжелательна, излучает позитив. Разговор наш начался странно: я сменила её в ледяной купели (ice bath), где теннисисты проводят максимум 10 минут для восстановления мышц (температура всего 13 градусов). Цибулкова спросила, как я себя чувствую после такого перерыва, и понеслось! Она рассказала, как ей повезло, что с ней постоянно ездит муж, который, по её мнению, самый позитивный человек на свете. Он всегда поддержит, поднимет настроение, когда тяжело, и без него она бы не была на том месте сегодня.Рассказала, что работать из-за роста ей приходится в 100 раз больше, чем другим, что устала и, возможно, этот сезон станет последним, если не будет лучше прежнего. Стала задумываться о детях, хочет пожить для себя, хотя её мама считает, что она ещё слишком молода, и нужно продолжать играть, зарабатывать. «Пресизон» Доминика каждый год проводит в Майами: привозит тренера по теннису, по ОФП, спарринг-партнёра, физио, папу, мужа и двух собак. Тренировались они по трёхдневной системе. День первый: подъём в 7 и час йоги, затем завтрак. С 9:30 на час физическая работа на корте на скорость, затем сразу два часа тенниса. Обед, дневной сон. С 15:00 до 17:00 5 ещё одна теннисная тренировка, затем 1,5 часа работы в тренажёрном зале. Второй день: подъём в 7 и час йоги, завтрак. Часов в 10:00 начинался 10-километровый кросс на скорость, вечером теннисная тренировка на 2,5 часа. День третий: лёгкая утренняя тренировка и полдня заслуженного отдыха. Лично мне стало плохо только от одного рассказа, но Доми говорит, что на корте во время матча она совершенно не знает усталости», — написала Первак в своей колонке на «Чемпионате».Прочитать запись Ксении полностью вы можете на нашем портале: