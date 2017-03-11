Мугуруса: хочу верить, что вхожу в число теннисисток, способных выиграть турнир

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:3, оценила свою игру в отчётной встрече.
«Матч был сложным, потому что Флипкенс очень талантлива и способна быть крайне опасной соперницей. Я рада этой победе. Сегодня я играла лучше, что и стало залогом успеха. В концовке второго сета у меня возникли некоторые трудности, потому что я немного нервничала, а соперница действовала хорошо.
Я не ставлю себе конкретные задачи на каждый турнир, а всегда хочу выступить максимально успешно и при идеальном раскладе завоевать титул. Я хочу верить, что вхожу в число теннисисток, способных выиграть турнир. Но я могу и проиграть на любой стадии, так что надо быть предельно сосредоточенной», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.