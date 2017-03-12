Возняцки: первые матчи в Индиан-Уэллсе всегда получаются трудными

Датчанка Каролина Возняцки, разгромившая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе польку Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0, прокомментировала ход встречи.
«Первые матчи здесь всегда получаются трудными, потому что необходимо время на адаптацию к сложным условиям игры. Мяч здесь летит очень быстро и очень высоко отскакивает от корта. Но я очень довольна тем, как реализовала свою тактику и варьировала темп.
Магда хорошая теннисистка, мы часто тренировались вместе, так что хорошо знаем игру друг друга. Я просто старалась сохранить концентрацию и бороться за каждое очко», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.