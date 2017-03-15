В. Уильямс: в непростых ситуациях я начинаю показывать свой лучший теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе над Пэн Шуай из Китая со счётом 3:6, 6:1, 6:3.
«В матче были взлёты и падения, ошибки. Это расстраивает. Но чувствую, что со второго и до конца третьего сета я действовала сосредоточеннее, потому что я боец. В непростых ситуациях я начинаю показывать свой лучший теннис, хотя, конечно, доводить до этого не хочется. Лучше просто уйти в отрыв», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.