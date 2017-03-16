Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе переиграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову (19) со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 3 минуты. 31-летняя петербурженка, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6, проиграв 1 гейм на своей подаче.
За выход в финал Кузнецова поспорит с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) (3) — Гарбинье Мугуруса (Испания) (7).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Павлюченкова в Индиан-Уэллсе.