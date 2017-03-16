Сок: если покажу свой лучший теннис, у меня будут шансы на победу над Нисикори

Американец Джек Сок поделился ожиданиями от встречи с японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
«У меня будут шансы на победу, если я смогу показать свой лучший теннис. Мне удалось обыграть Нисикори в Шанхае. Тогда я действовал агрессивно, выполнял мощные удары с бэкхенда и выходил вперёд, когда появлялась возможность. Мне нужно вынуждать Кея находиться позади задней линии и много бегать по корту. Если же позволять ему идти вперёд, свободно выполнять удары с форхенда и бэкхенда и диктовать условия, то у меня будут проблемы», — цитирует Сока официальный сайт тура.