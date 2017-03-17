Младенович: хотела выйти на корт и сражаться, чтобы потом ни о чём не жалеть

Француженка Кристина Младенович прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.
«Я провела много матчей. Если честно, это самая большая победная серия в моей карьере. Ощущения прекрасные, но в то же время я каждый день должна выходить на корт и в зал для тренировок, поэтому слишком сильно я не радуюсь. Я очень довольна, что дохожу до таких стадий турниров и стараюсь использовать свои шансы.
Каролина — игрок топ-уровня, бывшая первая ракетка мира. Она находится в прекрасной форме, отлично начала сезон и также выиграла немало матчей. Прошлогодний финал турнир в Гонконге получился болезненным для меня, я была очень расстроена. Я чувствовала, что здорово играла всю неделю, но в финале ощущала усталость и играла с травмой. Сегодня я подумала: „Я хорошо себя чувствую, с утра ничего не болит. Травм у меня нет“. Я хотела выйти на корт и сражаться, чтобы потом ни о чём не жалеть.
Конечно, я хотела взять реванш. Было нелегко. Матч вновь получился сложным. Он проходил в тяжёлых условиях. Мы играли два с половиной часа, и начало встречи получилось не лучшим для меня. Я подумала: „Если ты уже три раза проиграла этой сопернице, то, наверное, что-то не так, тебе не нравится стиль её игры“. Я чувствовала, что должна внести изменения в свою игру. Я впервые играла на этой крупной арене и старалась сохранять позитивный настрой и выдержку. В первую очередь я боролась сама с собой, потому что слишком сильно хотела победить. Я старалась не давать Возняцки уйти в отрыв и в итоге получила свои шансы. Думаю, тай-брейк я провела здорово.
Я играла в свой теннис, действовала разнообразно, старалась вынуждать её бегать. Ей это тоже отлично удавалось. Новым в моей игре стало то, что в важные моменты я применяла выход к сетке после подачи. Я сама себя этим впечатлила! Каждый раз, когда я хорошо подавала под бэкхенд, она играла глубоко, поэтому я решила действовать креативно. Это дало результат и предоставило мне шансы в третьем сете. Думаю, эта партия была лучшей для меня сегодня. Сейчас я буду наслаждаться победой и постараюсь восстановиться, потому что эти два с половиной часа на корте отняли много сил. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», — цитирует Младенович официальный сайт тура.