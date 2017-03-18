Сок обыграл Нисикори и сразится с Федерером в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Американец Джек Сок (17) пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче 1/+4 финала он одолел японца Кея Нисикори (4) — 6:3, 2:6, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 48 минут. На счету Сока 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Нисикори подал навылет 4 раза, совершил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейковых шанса из 7.
За место в финале Сок сразится со швейцарцем Роджером Федерером (9), который пробился в полуфинал без борьбы после отказа австралийца Ника Кирьоса (15).